رئيس التحرير

محمود مسلم

"مسام" ينتزع 1.857 لغما في اليمن خلال أسبوع 

كتب:

الوطن
03:34 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
ألغام

ألغام

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، من انتزاع 1,857 لغمًا، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و417 لغمًا مضادة للدبابات، و1,439 من الذخائر غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 191,054 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

اقرأ المزيد:

"مسام" ينزع 183 ألف لغم زرعها الحوثيون تحت أقدام الأبرياء باليمن

"مسام" ينتزع 1,353 لغم زرعه الحوثيون في اليمن

 مشروع "مسام" ينتزع 1.157 لغمًا في اليمن

 "مسام" ينتزع 1.186 لغما في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو

"مسام" ينتزع 1014 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يوليو

"مسام" ينتزع 1,092 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 