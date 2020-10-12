منة فضالي تطلب الدعاء: ماما بتعمل عملية

ناشدت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بالدعاء لوالدتها، حيث تُجرى عملية جراحية، اليوم الاثنين، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "دعواتكم ماما بتعمل عملية لتاني مرة".

وكانت الفنانة منة فضالي، قد أبدت سعادتها إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن دورها في فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، المطروح حالياً بعدد من دور العرض السينمائي.

وقالت "منة"، لـ"الوطن"، إنها تلقت إشادات من الجمهور في جولاتها بالسينمات رفقة زملائها، مضيفة أنها تعتبر تجسيدها لشخصية راقصة جرأة منها رغم تخوفها من هذه الخطوة حينما تلقت عرضاً بالفيلم، بحسب قولها.

وكشفت عن مواجهتها لصعوبة فيما يخص مقاسات بدل الرقص، لاسيما أنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وذلك رغم اختيارها لبدل على هيئة فساتين رقص، وفقاً لكلامها.

وأوضحت "منة"، أنها تستعد للسفر إلى الإسكندرية، لمشاركة الجمهور عرض الفيلم داخل إحدى السينمات هناك، مشيرة إلى حبها للإسكندرية وأهلها.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، مايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني من ناحية الإيردات حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.