أنوشكا وبلاك تيما يشاركان في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا"

قال المخرج وليد عوني إن الفنانة أنوشكا تشارك في حفل فتتاح الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر.

وأضاف "عوني" لـ"الوطن" أن الحفل سيشهد مشاركة عدد من الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، وسيشارك في حفل الافتتاح أيضًا فرقة بلاك تيما، لافتًا إلى أن أغنية الفنانة أنوشكا ستكون من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وينطلق حفل افتتاح ملتقى "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" في دورته الرابعة يوم الأحد المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكشف المخرج وليد عوني لـ"الوطن"، تفاصيل حفل الافتتاح والذي يضم العديد من الفقرات الفنية والتي يشارك بها عدد من الفنانين والنجوم، وأوضح "عوني" بأنه جرى الاستعداد والتحضير لحفل الافتتاح منذ شهرين ويجري العمل على البروفات.

كما أكد المخرج وليد عوني بأن الحفل سيكون مختلفًا من حيث طريقة الإخراج والأداء، وسيقوم بتقديم الحفل الفنانة رانيا فريد شوقي، لافتًا إلى أن الحفل سيشهد اكتشاف إمكانيات ذوي القدرات الخاصة ومواهبهم سواء في الغناء أو الموسيقى وبالفنون بشكل عام، من خلال مشاركتهم في حفل الافتتاح.

وكان القائمون على الملتقى التجهيزات النهائية قد استأنفوا الاستعداد للموعد الجديد، حيث كان مقررا أن تنطلق الدورة الرابعة منه في أبريل الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حال دون انطلاق الدورة الرابعة، بسبب الإجراءات الاحترازية وإلغاء الحكومة المصرية لكل الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، منعا لوجود أي تجمعات تساهم في انتشار الفيروس، ما أدى لتأجيل الدورة الرابعة.

وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية، مشددة حرصا على سلامة المشاركين، وأشارت إلى أنه يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما يلعب دورا كبيرًا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.