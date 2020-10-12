محاضر لـ4 مقاهي بالمنيا بسبب الشيشة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة مفاجئة على عدد من المقاهي بحي شمال المدينة، لرفع الاشغالات والمخالفات من حرم الطريق، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأسفرت الجولة عن تحرير محاضر تعدٍ على حرم الطريق لمقهيين، ومخالفة عدم الالتزام بموعد الغلق، وأخرى لتقديم الشيشة بالمخالفه لكافة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بحظر تداول الشيش بالمقاهي، وتم التحفظ على كافة المضبوطات.

كما قاد نائب محافظ المنيا، حملة نظافة ورفع اشغالات بشوارع حي جنوب المدينة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجري "ابوزيد" جولة تفقدية بالحديقة الدولية، بمنطقة أبو فليو، شرق النيل، لمتابعة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالحديقة، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأماكن الترفيهية للمساهمة في زيادة موارد المحافظة، كما تفقد مشروع محطة دواجن شوشة، التابع لمركز سمالوط، والمنفذ على مساحة 65 فدان ويعمل بطاقة 30 مليون بيضة / سنوياً، كما يضم المشروع 5 محطات ومصنع للعلف يعمل بقدرة إنتاجية 6 طن / ساعة، و23 عنبرًا للإنتاج و5 لتربية الدواجن.

وكان نائب محافظ المنيا، تابع في وقت سابق، الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسمياً ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.