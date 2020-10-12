ضبط 7 آلاف "وصلة مياه" منزلية وتجارية غير قانونية بسوهاج

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اللواء محمد بدري محمد دين، عن ضبط 7 آلاف و176 "وصلة مياه" غير قانونية، تم توصيلها إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية "خلسة"، على مستوى مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح رئيس شركة المياه أن لجنة التعديات على الشبكة تمكنت من رصد هذه المخالفات خلال العام المالي الماضي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات التجارية تمثل حوالي 2% من إجمالي الوصلات غير القانونية، لافتاً إلى أن عدد الوصلات التي تم التصالح بشأنها، يصل إلى 6 آلاف و472 وصلة.

وأضاف اللواء "محمد بدري" أن تلك التعديات تحمل عبئاً ثقيلاً، وتستنزف طاقه الشركة ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك التعديات.

كما لفت رئيس شركة المياه إلى أنه يجري حالياً التوسع في استخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي على ضفاف النيل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي جديدة، لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة، تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل، دون الحاجة إلى إضافة "شبة" أو "كلور"، أو أي طريقة تعقيم أخرى.

وأوضح أن الوحدات الجاري تنفيذها تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه "الظهير"، ووحدة ثالثة بمحطة مياه "الطوايل"، بمركز ساقلتة، ووحدة ترشيح رابعة بمحطة مياه "النقالي"، بمركز المراغة، والوحدة الخامسة بمحطة مياه "جزيرة المنتصر"، بمركز المنشاة، مشيراً إلى الطاقة التصميمية لكل وحدة تبلغ 30 لتراً في الثانية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1.7 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذ هذه الوحدات في شهر أغسطس الماضي، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية نوفمبر القادم.

وتُعد تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا، كبديل للمعالجة التقليدية، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج بتنفيذ 17 وحدة منها في وقت سابق، بمراكز ساقلته وسوهاج واخميم والمراغة والمنشاة.