زيادة الأراضي المنزرعة على مصرف المحسمة في سيناء لـ35 ألف فدان

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع، لتحديد مواقع المآخذ والزمامات وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب، موضحة أن المياه منقولة من مصرف المحسمة المعالجة من غرب إلى شرق القناة.

أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، فتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه اعتبارا من الاجتماع القادم.

وفي سياق آخر، فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7 كيلو متر، حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 كيلو والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية ، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنهاء أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم ، وجار قيام هيئة الثروة السمكية بإنهاء أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.

وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط تم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.