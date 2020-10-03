معلومات عن محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف بعد اختيارها مشروع العام

المشروعات التنموية المصرية دائما ما تكون وفق أعلى المعايير الدولية، لذلك اختارت مجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ "ENR"، محطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ترصد "الوطن"، أبرز المعلومات عن محطة المحسمة، وفقا لبيانات وزارة الري والموارد المائية- تعتبر من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

- هي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.

- تهدف لمعالجة مياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء بزمام تقريبي 60 ألف فدان بتصرف نحو 1 مليون متر مكعب / يوم.

- ستتولى نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميا إلى شرق القناة لري وزراعة نحو 60 ألف فدان بسيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية.

- تقع بمنطقة سرابيوم بشرق قناة السويس، غرب الإسماعيلية إلى شرقها أسفل قناتي السويس الجديدة والحالية.

- تتضمن إنشاء "قنطرة حجز – قنطرة فم- أعمال ترابية – إنشاء وتوسيع مصارف - سحارة - محطات رفع المياة العكرة، أحواض تسمكي الروبة، مبنى التجفيف الميكانيكي، ومبنى الكلور، مبنيى الحقن الكيميائي، منشأت خدمية"، ومحطة معالجة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، فضلا عن نحو 1.3 مليار جنيه للسحارة.

- تمت بواسطة 12 شركة مصرية وطنية، وشيدها 4 آلاف فني ومهندس وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- سيتم نقل المياه من مصرف المحسمة غرب القناة عبر سراحة المحسمة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيا بتقنية فائقة الجودة لتوفير مليون متر مكعب يوميا تكفي لزراعة 50 ألف فدان بسيناء.

- تقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانا، وتم إنجازها خلال 15 شهرا، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.