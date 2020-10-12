رئيس "غرفة الإسكندرية" يطالب الحكومة بمواجهة الركود

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الحكومة ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات مالية توسعية، لمواجهة التباطؤ الشديد الذي تشهده الأسواق مع تراجع الطلب، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19.

واقترح "الوكيل" على الحكومة، اليوم، وقف تحصيل أي رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ ٧٠ مليار جنيه على الأقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب تسدد على 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد أدنى على أن تستحق بالكامل إذا تم التعامل على العقار، والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، مع ضرورة ألا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا أمام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطؤ لتحريك السوق والحفاظ على نسب النمو.

كما طالب "الوكيل" البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلى 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب على سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار، وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لمدة مماثلة، على أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.