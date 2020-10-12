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محمود مسلم

إحباط تهريب 11 طن نفايات خطرة إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية 

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الوطن
11:44 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
نفايات

نفايات

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات كائنة بمنطقة النزهة في القاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها المستندي عبارة عن مادة "السيلكون".

وأضافت التحريات أنها تحوي ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد وتشكل خطورة على البيئة ومخالفة للاتفاقات الدولية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 11 طن مجروش بلاستيك مستعمل وغير نظيف وغير منتظم الشكل بألوان مختلفة، والتي تعد من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد طبقاً للقانون إلى داخل البلاد دون الحصول على موافقة الجهات المختصة لاستخدامها في أغراض صناعية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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