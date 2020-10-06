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محمود مسلم

ضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

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الوطن
12:26 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
تجارة المخدرات

تجارة المخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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