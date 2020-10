رحيل الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان عن عمر ناهز 76 عاما

رحلت الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان عن عمر ناهز 76 عاما، بحسب ما اكد أبنها أوسكار ديكس لموقع Variety.

أعلن المخرج إدجار رايت عن خبر وفاة مارجريت نولان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كانت مبدعة في أجزاء فيلم بوند الذي شاركت فيه".

وُلدت "مارجريت" في 29 أكتوبر 1943، كان أول ظهور لها عام 1962 بعد مشاركتها في الفيلم القصير One Track Mind، وفي عام 1963 شاركت في مسلسل The Saint.

ثم اشتركت عام 1964 في 8 أفلام ومسلسل، بينها فيلم Goldfinger وهو ضمن سلسلة جيمس بوند، ومن إخراج Guy Hamilton، وتأليف Richard Maibaum، وPaul Dehn، وبطولة شون كونري، جيرت فروب، هونور بلاكمان.

على الرغم من أن دورها التمثيلي الصغير في "Goldfinger"، لكن كان لا يُنسى، وانتهت فترة الستينات بمشاركتها في أكثر من 40 عملا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وفي عام 1970 شاركت في مسلسل The Adventures of Don Quick، وفيلم Tomorrow، وانتهت فترة السبعينات في مشاركتها بأكثر من 20 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، بينها The Persuaders! ،Funny You Should Say That ،Whatever Happened to the Likely Lads? ،The Moon Shines Bright on Charlie Chaplin، وغيرها.

وشاركت مارجريت في الثمانينات بـ6 أعمال فقط وهي، مسلسل Fox ، والمسلسل القصير Brideshead Revisited، والفيلم التليفزيوني Charlie Was a Rich Man، ومسلسل Crown Court، والفيلم القصيرPositions of Power ، Sky Bandits، لتتوقف بعدها عن العمل لمدة 25 عاما.

في عام 2011 شاركت مارجريت نولان، شاركت في آخر أفلامها The Power of Three، من إخراج Yvonne Deutschman، وتأليف آن كاميرون، وبطولة توياه ويلكوكس ، بروميلدا فان رينسبيرج، روبن كريج.