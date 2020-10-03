أوسكار إسحاق يحضر لـ 6 أعمال جديدة.. بينها فيلم مع روبرت دي نيرو

يعيش الممثل أوسكار إسحاق حالة من النشاط الفني، حيث تم الإعلان عن خوضه دور البطولة في عدد من الأفلام المميزة بمشاركة كبار النجوم.. نرصدها في التقرير التالي.

Armageddon Time

تم الإعلان عن مشاركة أوسكار إسحاق بطولة فيلم Armageddon Time، مع النجوم روبرت دي نيرو، آن هاثاواي و كيت بلانشيت.. ومن تأليف وإخراج جيمس جراي.

يجسد دور المخرج فرانسيس فورد كوبولا

وفي خبر أسعد الكثيرين من محبي مارلون براندو، آل باتشينو، جيمس كان وجون كازالي وديان كيتون، وباقي صناع عمل سلسلة الأب الروحي، تم الإعلان عن إنتاج فيلم يحكي كواليس صناعة التحفة السينمائية الأب الروحي والتي أخرجها فرانسيس فورد كوبولا.

ذكرت تقارير صحفية نشرت على عدد من المواقع بأن الممثل جاك جيلنهال، سيقوم بدور المنتج روبرت إيفانز، بينما سيجسد الممثل إسحاق أوسكار، 41 عاما، شخصية المخرج فرانسيس فورد كوبولا.

سيركز الفيلم على الصراع بين كوبولا وإيفانز أثناء عملهما في الفيلم الكلاسيكي لعام 1972.

مشاركته في فيلم من إخراج بن ستيلر

يخوض الممثل أوسكار إسحاق، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم "لندن" وسيكون من إخراج بن ستيلر.

الفيلم مقتبس من قصة قصيرة من تأليف جو نيسبو، ويقوم بكتابته للسينما السيناريت إريك روث، الذي فاز بجائزة أوسكار عن كتابته للفيلم الشهير فورست جامب وترشح لها 4 مرات بعد ذلك، .

وحصل "إسحاق" على حق إنتاج القصة، وسيشارك في الإنتاج عبر شركته Mad Gene Media، ويشارك بن ستيلر أيضًا في الإنتاج Red Hour مع Nicky Weinstock.. كما تشارك Lionsgate في إنتاج الفيلم.. بحسب ما نشر عبر موقع variety.

Dune

تم الإعلان عن مشاركة "أوسكار" بطولة الفيلم، وهو من إخراج Denis Villeneuve، ومقتبس من رواية لـ فرانك هيربيرت بحسب موقع IMDB.

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجو بينهم تيموثي شالاميت، جايسون موموا، خافيير بادريم، وغيرهم.

The Card Counter

يشارك أوسكار إسحاق بطولة الفيلم بجانب ويليم دافو وتيفاني هاديش، ومن إخراج وتأليف Paul Schrader.. ومن المقرر عرضه 2021 بحسب موقع IMDB.

Big Gold Brick

من إخراج Brian Petsos، ويشارك في "أوسكار" مع ميجان فوكس ولوسي هيل وآندي جارسيا