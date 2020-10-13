إجراءات نقل ملكية ترخيص ومعاينة عقار آيل للسقوط

طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتيسير الإجراءات للمواطنين وتقديم الخدمة بشكل سريع لنيل رضا المواطن حتى يتفادى الوقوع فى المخالفات.

معاينة عقار آيل للسقوط

رصدت "الوطن" الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط وهى كالتالى:

- صورة بطاقة الرقم القومى.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- كشف مشتملات لآخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

نقل ملكية ترخيص بناء

وفيما يتعلق بطلب نقل ملكية ترخيص البناء:

-صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة من الرخصة

-صورة من سند الملكية

- صورة من التوكيل فى حالة الوكالة طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم

-صورة بطاقة الرقم القومى

-إثبات صفة مقدم الطلب

- صورة الترخيص

-تقرير فنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين فيما يخص العناصر الإنشائية.

- الأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقريرا من مهندس نقابى

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية -السناتر- الموجودة في نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

كما وجه شعراوي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس، التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجاري والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد شعراوي على ضرورة التنبية على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

ووجه الوزير بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة، لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظ على سلامة الطلاب.

من جانبه، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه سيجري تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.