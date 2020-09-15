القاهرة تحذر المواطنين من التعامل مع العقار المخالف

تواصل أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة إنذار المخالفين فى مخالفات البناء.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن معظم أحياء العاصمة تواصل التنبيه على المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية سبتمبر الجاري، مضيفا لـ"الوطن"، أن الأحياء تلجأ إلى طرق متنوعة لحث المواطنين على التصالح ومنها وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة في بعض الأحياء تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وأشار إلى وجود 29 عقارا به مخالفات بمختلف أحياء القاهرة، وأن الأحياء غير ملزمة بوضع ملصقات على جدران كل العقارات المخالفة لإنذارهم.

وفى وقت سابق، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنبيه على رؤساء الاحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين أو استخدام مكبرات الصوت لدعوة المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأضافت لـ"الوطن"، أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكدت أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

وفى وقت سابق قرراللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح بكافة احياء العاصمة حتى السادسة مساءً كما قرر استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت وذلك تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للاقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قيام الأحياء بوضع ملصقات تحذيرية أو إنذارات على العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح على مخالفات البناء هى مجرد اجتهادات وقرارات داخلية من الوحدات المحلية بالأحياء والمدن، لتحفيز المواطنين وتذكيرهم بأن مهلة التصالح تنتهى بنهاية الشهر الحالى.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن هناك مواطنين يضعون صورة من ملف التصالح على جدران العقار بعد تقدمهم بالطلب كنوع من أنواع التأمين لهم والتعريف بأنهم بدأوا في إجراءات التصالح ولا مانع من هذا شريطة بدء تلك الإجراءات.

وأشار قاسم إلى قيام بعض المحافظات بإجراءات تحفيزية للمواطنين من فتح المراكز التكنولوجية فترة مسائية لتلقى طلبات التصالح أو فتح باب الاقتراض من البنوك تيسيرًا على المواطنين فى سداد قيمة التصالح.

وأوضح أن هناك خطوات جادة من المحافظات وإقبالًا من جانب المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء فى القاهرة والغربية والجيزة والمنيا والفيوم وأسوان وأسيوط والأقصر وكفرالشيخ والبحر الأحمر وغيرها، لافتًا إلى متابعة التكليفات الرئاسية بشكل يومي مع المحافظات، واستمرار لقاءات المحافظين مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمتابعة التصالح، ومواجهة التعديات، والخطة الاستثمارية.