دبلوماسي سابق: مصر تستطيع أن تكون السند والمعين للدول العربية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والعراق قديمة قدم الدولة الإسلامية ذاتها، لافتًا إلى أن الماضي القريب، شهد إنشاء مجلس التعاون العربي بين العراق والأردن ومصر، وعلى الجانب العسكري، فإنه إذا كان الجيش المصري، هو أكبر جيوش المنطقة، فإن الجيشين السوري والعراقي، أكبر جيشين بعده، وبالتالي فإن التنسيق مهم، ومصر تدعم العراق، وهو يعاني من الاعتداء عليه من تركيا وإيران وداعش الإرهابي.

وأضاف "بيومي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، على فضائية "Extra News" الفضائية، أن هناك جالية مصرية ضخمة جدا في العراق، وهناك خبراء مصريون يعملون في العراق، وكل ما يلزم الدول العربية مصر سوف تقدمه، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مسافة السكة"، مشيرًا إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين العراق ومصر والأردن و17 دولة عربية، وهناك اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدان العربية تتمتع بها الاستثمارات العربية في العراق، وتستطيع مصر أن تكون السند والمعين وقلب الأمة العربية كما اعتادت دائما.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير خارجية العراق تحمل خبرين أحدهما جيد، والآخر سيئ، الخبر الجيد أن تكرار هذه الزيارات يساعد في اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة تتخذ لمواجهة كل المشاكل، والجزء الآخر السلبي، هو أن العالم العربي ليس بصحة جيدة، ويعاني من الاعتداءات في العراق وسوريا واليمن، وهذا بالتالي يفسر على أنه طلبات كثيرة على مصر وجيشها، وكل قدراتها الاقتصادية والفنية لإعانة الدول العربية الشقيقة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بين مصر والعراق تتواصل مع بعضها البعض بشكل منتظم، ساعة بساعة، ويتم الإبلاغ عند أي شك بتحركات تضر الأمن العربي، ومصر لديها خبرات مشهود لها في مجال مكافحة الإرهاب، وتستطيع تزويد شقيقاتها من الدول العربية بكل ما يلزم.