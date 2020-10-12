طلعت: خدمات "مصر الرقمية" ستكون متاحة على تطبيقات للمحمول في نوفمبر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق للحديث عن بوابة مصر الرقمية، وتزايد المستخدمين عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المنصة، تكتسب ثقة المواطنين من وقت لآخر خلال الفترة الماضية.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الخدمة ستقدم ليس فقط على المنصة، لكن على تطبيقات المحمول خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، سيتقدمون لمركز بريد، يقوم بعمل تلك الأعمال نيابة عنهم، وسيتم توفير ذلك في الفترة المقبلة.

وتابع وزير الاتصالات، أن الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين، من أبرز الخدمات على بوابة مصر الرقمية في الفترة الماضية، لأنها الشريحة التي تستفيد من هذه البطاقات عددها ضخم، ومن ثم هي أكبر نصيب من استخدامات المواطنين لخدمات بوابة مصر الرقمية، لافتا إلى أن سيتم تقديم حزم من الخدمات للأحوال المدنية والإسكان والشهر العقاري والسجل التجاري والتأمين الصحي، وستنطلق هذه الخدمات تباعًا حتى نهاية العالم الحالي.

وأردف أن الخدمات حاليا متاحة من خلال الموقع الرسمي، وسيتم وضعها من خلال تطبيقات على المحمول خلال نوفمبر المقبل، وتقدم من خلال البريد ومن خلال مراكز الاتصال.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعاون بين شركة هواوي العالمية والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، في تجهيز معمل إبداع تكنولوجي متطور للحوسبة وتحليل البيانات في مجمع ابداع قصر السلطان حسين كامل.

وقالت مصادر بالوزارة، إن هناك تعاون قائم بالفعل بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوي العالمية لتدريب 10 آلاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمي؛ حيث تم تدريب نحو 3000 متدرب من محافظات مصر المختلفة، على المستوى المتقدم من تلك البرامج من خلال التدريب الحي التفاعلي.

وحصل 1000 متدرب منهم، على شهادات دولية في مجالات التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المتدربين من الشباب على المستويات المتقدمة من خلال التدريب التفاعلي الحي، قبل نهاية العام الحالي إلى ما يزيد عن 5 آلاف متدرب.

كما تم الانتهاء من تدريب واعتماد اكثر من 300 مدرب موزعين على المحافظات المختلفة، وفي شتى مجالات التحول الرقمي، وذلك بالإضافة الى الانتهاء من تدريب واختبار نحو 8000 متدرب أون لاين.