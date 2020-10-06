وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السيد/ سيدريك أو وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرنس سبل تعزيز التعاون المصرى الفرنسي في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعى.

وخلال اللقاء؛ أشاد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون البناء بين مصر وفرنسا فى مجال التكنولوجيات الرقمية؛ حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بعقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي فى عدد من المجالات ومن ابرزها معالجة اللغات الطبيعية والصحة والاستخلاص الالى للمعلومات، معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون المشترك بين الشركات الفرنسية ومركز الابتكار التطبيقي فى مجال البحوث التطبيقية وكذلك التعاون الفرنسى مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتى يتم السعى من خلالها لإقامة شراكات عالمية لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

كما اشار الدكتور/ عمرو طلعت الى التعاون المصري الفرنسي في مجال اعداد كفاءات رقمية؛ حيث يتم التعاون مع كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يتم التعاون مع شركات فرنسية عاملة فى مصر لانشاء مراكز تميز لها والتعاون فى بناء القدرات واعداد كوادر مدربة احترافيا للعمل في الاسواق العالمية وبتكلفة تنافسية.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت ان خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية تستهدف خلال العام الحالى تدريب أكثر من 100 الف متدرب في المجالات التكنولوجية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية، وذلك الى جانب العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى عدد من المحافظات.

ومن جانبه؛ أشاد السيد/ سيدريك أو وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا بالتعاون المصري الفرنسي فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة خلال فترة الجائحة حيث شهدت هذه الفترة تطورا في التعاون المشترك فى مجالات بناء القدرات ودعم ريادة الاعمال، مؤكدا على ان الفترة المقبلة ستشهد نموا في العمل المشترك بين الوزارتين.

كما أوضح السيد الوزير الفرنسي انه يتم العمل وفقا لاستراتيجية ترتكز على البحوث ويتم التعاون مع العديد من الدول لخلق البيئة المناسبة لنمو صناعة الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى انه سيعمل على تحقيق التواصل بين الجهات البحثية المختصة بفرنسا مع مركز الابتكار التطبيقي المصري، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وقد تناول اللقاء ملخص نتائج المسابقة المصرية الفرنسية التى تم اطلاقها فى نوفمبر الماضي للشركات المصرية الناشئة لمساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي. وذلك تحت رعاية عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وتشمل محاور المسابقة مجالات الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة" حيث استطاعت 30 شركة مصرية ناشئة الوصول للنهائيات بواقع عشرة شركات في كل محور من محاور المسابقة.

وفى ختام اللقاء؛ دعا الدكتور/ عمرو طلعت نظيره الفرنسى الى زياة مصر لحضور الجولة النهائية للمسابقة المصرية الفرنسية وللاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والمشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى؛ حيث أعرب السيد الوزير الفرنسي عن قبوله الدعوة بالحضور سواء من خلال التواجد في مصر او التواصل عبر اليات رقمية فى حال استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.​