وزير الشباب: نتعاون مع "الاتصالات" لرقمنة مؤسسات الوزارة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات المعينة على رأسها وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، من أجل توعية العقول المصرية ومخاطبتها بمختلف مستوياتها، موضحًا أن الشباب محور التنيمة المستدامة ويلقون كامل الدعم من القيادة السياسية، لذا هناك ازدهارًا يشهده قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الوزارة تستهدف حاليًا مرحلة تنشأة متكاملة للشخصية المصرية، وتستخدم في سبيل ذلك كافة الوسائل المتاحة عبر تقديم مجمووعة من المبادرات والمسابقات تستهدف فئات عمرية، منها الطلائع من 5-17 سنة، والشباب من 18-40 سنة.

وعن مراكز الشباب في مصر، أكد وزير الشباب والرياضة، أنه يوجد 4330 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، منشأة على أعلى مستوى، موضحًا أنه يتم التعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل السعي لرقمنة كامل المؤسسات التابعة لوزارة "الشباب والرياضة"، وجرى تطوير الربط الإلكتروني بمختلف الهيئات.