محافظ أسيوط يستقبل "محمد العرابي وبدر عبدالعاطي"

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمكتبه في الديوان العام، اليوم، على هامش زيارتهما لمحافظة أسيوط للمشاركة في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه السادس بجامعة أسيوط تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني".

ورحب المحافظ بهما على أرض محافظة أسيوط مثمنًا دورهما المتميز واسهامتهما في حقل الدبلوماسية المصرية وتعزيز التعاون بين مصر كافة الدول، ووجه "العرابي وعبدالعاطي" الشكر للمحافظعلي حسن الإستقبال معربين عن سعادتهما بزيارتهما لمحافظة أسيوط قلب الصعيد النابض وأرض العلم والعلماء.