صور.. شباب حلايب وشلاتين يستقبل مرشحي التنسيقية بالجمال والأعلام والهتاف

استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشرية والعبابدة بمدينة حلايب وأبورماد وشلاتين، مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحاب كبير.

وامتطى شباب القبائل الجمال، وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من 50 سيارة دفع رباعي، تقدمت السيارات التي استقلها أعضاء التنسيقية، ورددوا هتافات تحيا مصر، وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع شباب التنسيقية لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وأبورماد وشلاتين.

وقال أعضاء التنسيقية للأهالي، إنهم جاءوا لآخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب، لعرض برنامجهم السياسي على أبناء مصر، الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم، لافتين إلى أن التنسيقية ستكون على اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد، للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في السنوات الـ5 المقبلة في حال فوزهم بالانتخابات.

وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد، على دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر، لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة.

وأشاد شباب حلايب، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقدرة شبابها على مناقشة كل القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية، بموضوعية ووازع وطني خالص.

وينظم أهالي الشلاتين، مؤتمر جماهيري مساء اليوم لأعضاء التنسيقية، ليعرضوا برنامجهم السياسي علي شباب ومشايخ العائلات.

والجدير بالذكر، تتشكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من 25 حزبا سياسيا، وتستهدف تنمية الحياة السياسية، وترشح منها 31 شابا في الانتخابات البرلمانية الحالية، منهم 26 بالقائمة الوطنية من أجل مصر، و5 على مقاعد الفردي.