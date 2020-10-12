عاجل.. مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر

قررت وزارة الداخلية، مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى 21 نوفمبر 2020، تيسيرا على المواطنين، في تركيب الملصق لجميع أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص، وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط. بالإضافة للفترة الصباحية.

ما هو الملصق الإلكتروني؟

ـ عبارة عن شريحة rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا، مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.

طريقة تركيب الملصق الإلكتروني

يثبت الملصق على مكان مخصص في الزجاج الأمامي للمركبة، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، للاستعلام بالحاسب الآلي ويتلف عند محاولة نزعه.

أماكن تركيب الملصق الإلكتروني

إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، ويتجه قائد المركبة إلى موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.

مميزات الملصق الإلكتروني

- الملصق الإلكتروني إلزامي على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة.

- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.

ـ يصرف لكل مركبة ملصقا إلكترونيا واحدا عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

ـ يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه.

- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.

ـ تستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص.

ـ يسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ـ يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ـ يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

ـ الملصق له تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتعد عقوبة "عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته"، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرور، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو أحدهما.

وكانت ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لمستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.