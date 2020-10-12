تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني بعد 8 أيام: غرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه

قالت مصادر أمنية، إن وحدات المرور على مستوى الجمهورية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، وأرقام"، خلال المهلة التى ستنتهى فى 20 أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر، أنه يتبقى 8 أيام فقط على نهاية المهلة المحددة من وزارة الداخلية، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتخلفين عن تركيب الملصق، بتوقيع غرامات مالية عليهم تصل إلى 8 آلاف جنيه، مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق.

وأوضحت أن تركيب الملصق يحمي السيارة ويحافظ عليها من اللصوص أو السطو المسلح من العصابات، وبالتالي يسهل على أجهزة الأمن تتبع تلك العصابات والقبض على أفرادها.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك لاقتراب انتهاء المهلة المحددة والسابق الإعلان عنها.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أن الملصق الإلكتروني سياعد الجهات الأمنية، على التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، بالإضافة إلى إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق، لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني، مع مركز معلومات المرور إلكترونيا، وذلك في ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وذكرت الوزارة، انها تتخذت كل الإجراءات لتمكين المواطنين من مالكى المركبات سيارات، دراجات نارية بمختلف أنواعها "موتوسيكل، تروسيكل، توك، يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".