حكيم نجم حفلات نصر أكتوبر للمرة الثانية خلال أسبوع.. أشعل حفل الجلالة

للمرة الثانية على التوالي في أسبوع يقع اختيار المسئولين عن احتفالات نصر أكتوبر المجيد على الفنان حكيم ليقدم حفلا بمدينة الجلالة، بعد تفاعل الآلاف معه في حفل المنصة الجمعة الماضية.

حكيم أضاء سماء مدينة الجلالة وتفاعل معه الجمهور منذ بداية الحفل حتى نهايته، وشكر الدولة على المشروعات الجديدة التي نفذت بشكل عالمي مثل مدينة الجلالة وغيرها، وحث الجميع على العمل حتى نبني مصر الحديثة ونحقق عبورا جديدا في كل المجالات.

وقال المطرب حكيم، في تصريحات سابقة، إن المشاركة في حفل انتصارات 6 أكتوبر، شرف لأي فنان مصري وعربي، لأنها حدث من الأحداث التاريخية للوطن العربي.

وأضاف "حكيم" لـ"الوطن"، أن من لا يشارك في مثل تلك الاحتفالات لا يعد وطنيا، مؤكدا أنه يزداد فخرا في كل حفل وطني يشارك فيه.

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وكان حكيم قد أعلن عبر إنستجرام، إطلاق تحدٍ لمحبيه عبر تيك توك، والفائز سيحضر تصوير كليبه الجديد.

وكتب حكيم: "وروني هترقصوا إزاي، واشتركوا في تحدي صحاب أونطة على تيك توك، وأحسن 5 هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد".

طرح "حكيم" مؤخرا أغنية "صحاب أونطة"، وتصدرت تريند يوتيوب مصر، بعد أقل من 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.