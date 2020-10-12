انتداب لجنة لمعاينة حادث وفاة نجل شقيقة أحمد يونس بالتجمع

أمرت الجهات المختصة بانتداب لجنة للوقوف على أسباب حادث تصادم أتوبيسي مدارس ورحلات بالتجمع، الذي أسفر عن وفاة نجل شقيقة المذيع أحمد يونس، وإصابة 3 طلاب آخرين بسحجات وكدمات.

واستمعت الأجهزة المختصة لأقوال الطلاب الـ3 المصابين، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن سائقي السيارتين، واللذين تم التحفظ عليهما بعد الحادث.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أحمد شوقي، وتبين أن التصادم وقع بين السيارة رقم "ع ي ق 9243" أتوبيس مدارس قيادة "السعيد أحمد عبدالسميع"، وسيارة رقم "ق ع س 7235"، أتوبيس رحلات بقيادة "صابر رشاد حسن دهشان".

ونتج عن الحادث، وفاة الطالب "مصطفى محمد حلمي" 14 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة سيفن بيلرز، وهو نجل شقيقة الإعلامى أحمد يونس، وإصابة 3 طلاب آخرين بينهم شقيقان، وتم نقلهم لمستشفى القطامية كلينك، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكتب أحمد يونس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا ينعى فيه وفاة نجل شقيقته.

وكانت المدرسة التى يدرس فيها الطالب المتوفى، كتبت منشورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نعت فيه الطالب المتوفى "مصطفى محمد حلمي"، وقالت إنه توفى إثر حادث مؤسف بالتجمع الأول.