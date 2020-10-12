تفاصيل وفاة نجل شقيقة الإعلامي أحمد يونس في حادث تصادم بالتجمع

لقى نجل شقيقة المذيع أحمد يونس، مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الأول، اليوم، كما أصيب 3 طلاب آخرون بسحجات وكدمات بينهم شقيقان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وناظرت الجهات المختصة، جثمان الطالب المتوفى، وأمرت بدفن جثته.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أحمد شوقي، وتبين أن التصادم وقع بين السيارة رقم "ع ي ق 9243" أتوبيس مدارس قيادة "السعيد أحمد عبدالسميع"، وسيارة رقم "ق ع س 7235"، أتوبيس رحلات بقيادة "صابر رشاد حسن دهشان".

ونتج عن الحادث، وفاة الطالب "مصطفى محمد حلمي" 14 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة سيفن بيلرز، وهو نجل شقيقة الإعلامى أحمد يونس، وإصابة 3 طلاب آخرين بينهم شقيقان، وتم نقلهم لمستشفى القطامية كلينك، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكتب أحمد يونس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا ينعى فيه وفاة نجل شقيقته.

وكانت المدرسة التى يدرس فيها الطالب المتوفى، كتبت منشورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نعت فيه الطالب المتوفى "مصطفى محمد حلمي"، وقالت إنه توفى إثر حادث مؤسف بالتجمع الأول.