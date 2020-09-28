أحمد يونس يستعين بـ"زيتون" لتوعية الأطفال بالحفاظ على النيل

خصص الإعلامي أحمد يونس، فقرة ضمن حلقة برنامجه "أتوبيس السعادة"، لتوعية الأطفال بالحفاظ على مياه نهر النيل، حيث استضاف عددًا من الأطفال وتحدث معهم عن ضرورة عدم إلقاء المخلفات في النهر للحفاظ عليه، وكان سؤاله لهم: "بتحبوا نهر النيل طب فايدته إيه؟ وإيه اللي بيعوم فيه؟ وإزاي نحافظ عليه؟".

كما استضاف "يونس"، خلال برنامجه الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، شخصية كرتونية تُدعى "زيتون" لتوعية الأطفال بكيفية الحفاظ على نهر النيل، قائلًا: "محدش يرمي حاجة في النيل"، موجهًا سؤالًا للأطفال عن أهمية الحفاظ عليه.

ورد عليه أحد الأطفال قائلًا: "ما ينفعش نرمي حاجة في النيل عشان احنا نشرب منه وبنستحمى من مياهه"، بينما قالت أخرى: "لازم نرمي الزبالة في الباسكيت".