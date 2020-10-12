وفاة نجل شقيقة الإعلامي أحمد يونس في حادث أتوبيس مدرسة: أدعوله

أعلن الإعلامى أحمد يونس وفاة نجل شقيقته إثر إصابته فى حادث أتوبيس مدرسة.

وشارك يونس، صورة الطفل معلقًا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابن أختي مصطفى في ذمة الله في حادث أتوبيس مدرسة".

وأضاف: "في طريقي الى دفنك يا حبيبي أسألكم الدعاء له بالمغفرة ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر".

ويقدم الإعلامي أحمد يونس برنامج "أتوبيس السعادة"، عبر شاشة "dmc"، يوم الأحد من كل أسبوع.

أحمد يونس من مواليد 30 يناير 1981، وبدأ عمله في مجال الإعلام كمعد للبرامج، كان من أوائل المذيعين الذين انطلقوا مع بداية الإذاعة الشهيرة نجوم إف إم عام 2003، كانت فقرة "نص ساعة مع أحمد يونس" هي أول ما أذاع على نجوم إف إم، ثم بدأ تقديم برنامج عالقهوة في 2009 من الساعة الـ12 منتصف الليل وحتى 3 فجرا أيام الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة.