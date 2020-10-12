الخارجية العراقية: مصر لها دورا محوريا في دعم بلادنا واستقرارها

قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، يجري لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الجانب المصري، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل الدفع بها، لما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وضرورة التنسيق بينهما لخدمة القضايا المشتركة.

وأضاف "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن وزير الخارجية العراقي أوصل رسالة من رئيس الوزراء العراقي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالقمة الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن، المقرر انعقادها في الربع الأول من العام المقبل، مشددا على أن مصر لها دور محوري في دعم بلاده.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الزيارة تتميز بأنها زيارة متعددة المؤشرات، فهي من جهة تدفع العلاقات على المستوى الثنائي بين البلدين، ومن جهة أخرى تدقع بالتعاون المتعدد ممثلا في جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن الوزير العراقي بحث مع المسؤولين المصريين المصالح المشتركة مثل النفط والإعمار.

وأشار إلى أنه تم بحث الملفات السياسية والدبلوماسية، وتبادل لوجهات النظر حول أهم التحديات المشتركة، ومراجعة أهم الفرص في الاستثمار، كما بحث وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبوالغيط، عددا من الملفات التي تتعلق بالعمل العربي المشترك، حيث أثنى الأخير على دور العراق الرائد في دعم الجامعة العربية، والقضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما نقل "حسين" رؤية العراق الخارجية، والتي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المختلفة، وأيضا رفض العراق للتدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على أن مصر لها دور محوري ومركزي لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم مواقف العراق ومصالحه التي تفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والقاهرة تشارك بغداد أهمية الإبقاء على عراق آمن ومستقر ومندمنج ويحظى بتمكين عال على موارده البشرية والاقتصادية والمجالات المختلفة كافة، وهذا يعكس الدور المحوري للعراق وهو يستعيد دوره بمشاركة جميع الأشقاء العرب.