التطوير العقاري: خطاب السيسي في "التثقيفية" رسالة قوية لدعم الاستثمار

وصف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، بخطاب المصارحة والوضوح من أجل طمأنة شعب مصر العظيم.

وقال "شكري"، إن الرئيس كشف الحقائق، وتحدث بوضوح عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

"شكري": الرئيس كان حريصًا على عرض وتوضيح كل ما يحدث على الساحة بشفافية

وأوضح "شكري"، خلال بيان صحفي، أن الرئيس السيسي كان حريصًا على عرض وتوضيح كل ما يحدث على الساحه بكل شفافية ووضوح، كما أشاد الرئيس بدور المواطن المصري في الدفاع عن الدولة في الداخل و الخارج، وعدم الخروج على الدولة والتصدي لمحاولات هدمها، من خلال التصدي لحملات التشكيك في قدرات الشعب وجيشه وقيادته.

وأضاف "شكري"، الرئيس أوضح أن التحدى الحقيقي هو وي الشعب لما يخطط له وللدولة المصرية وقدرته على كشف الخطط الخبيثة.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن خطاب الرئيس السيسي احتوى على العديد من الرسائل التي وجهها بشأن الخطر الذي يحيط بمصر والمنطقة في إطار أجيال جديدة من الحروب.

واختتم المهندس طارق شكري بيانه، بأن الرسالة الحقيقية وُجهت للاستثمار والاقتصاد، فمصر تتكلم من مقعد القوة والاستقرار وقادرة على أن تمنح وتمنع، وهذه الرسالة واضحة لا لبس فيها وترد على كل المزاعم التي يروج لها الإعلام المعادي، والذي يستهدف تقويض الدولة والاقتصاد ونشر الشائعات عمّا يتحقق من إنجازات.