الإسكان الاجتماعي: طرح 100 ألف وحدة في 10 مدن جديدة قريبا

قالت الدكتورة، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية في 10 مدن جديدة للإسكان الاجتماعي مدينة بدر، وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، موزعة في أغلب محافظات مصر، وهناك تركيز واضح على الصعيد، وطُرح عدد من الإعلانات من قبل في الصعيد، وهناك إقبال واضح عليها.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن يتم استهداف في الشروط فئات دخل معينة، وسيكون هناك اختلاف في الشروط في الإعلانات السابقة، وسيتم الإعلان عن كل الشروط، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وتابعت أنه سيتم طرح وحدات لها للمرة الثانية لمتوسطي الدخل، حيث يتم طرح حاليا وحدات لمتوسطي الدخل، لكن سنطرح مجموعة 125 ألف وحدة سعرها قريب من وحدات الإسكان الاجتماعي، ولكن ليست مدعومة، وبمساحات أكبر، وتكلفتها تكون أكبر من تكلفة الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن الإسكان الاجتماعي لديها 650 ألف وحدة، 335 ألف وحدة تم تسكينها، أكثر من مليون ونصف شخص سكنوا، و200 ألف وحدة يتم العمل عليها في الوقت الحالي من خلال التجهيزات حاليًا

وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستطرح إعلانا جديدا خلال الفترة المقبلة بـ125 ألف وحدة سكنية، ولكن لفئات دخل أعلى من الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن نظام الأولويات يتم تطبيقه في حال وجود أشخاص أكثر من عدد الوحدات التي يتم طرحها، في تلك الحالة يُطبق نظام الأولويات، موضحة أن المرأة المعيلة في الأولوية الأولى هي والأسرة التي تمتلك الأولوية، والشخص الأعزب في المرتبة الثالثة.