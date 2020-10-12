أقارب يخوضون الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية

يخوض الانتخابات البرلمانية عن القائمة الوطنية شمال الدلتا عن محافظة دمياط 6 مرشحين بينهم 3 نواب سابقين وعلى المقعد الاحتياطي 6 مرشحين.

وظهرت فكرة القرابة والعلاقات جلية بين المرشحين على المقعد الأساسي والاحتياطي، حيث يخوض نائب الانتخابات كمرشح محتمل على المقعد الأساسي، فيما يخوض ابنه الانتخابات البرلمانية على المقعد الاحتياطي، وتبين أن أحد النواب الذي يخوض الانتخابات كمرشح محتمل على المقعد الأساسي للقائمة مسؤول حملته الانتخابية يخوض الانتخابات على المقعد الاحتياطي هذا بالإضافة لخوض على العساس كمرشح محتمل على المقعد الأساسي وزوج ابنته على المقعد الاحتياطي.

هذا و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لمرشحي شرق الدلتا عن محافظة دمياط و هم كلا من" محمد الحمادي محمد الحصى شخصية عامة - أسامة محمد محمد حسن العبد شخصية عامة - علي أحمد محمد العساس شخصية عامة - هناء أحمد فاروق حسين محمد- رحاب محمد مصطفى موسى شخصية عامة و ايفلين متى بطرس زخارى مسيحية ".

والمرشحين السالف ذكرهم يخوضون الانتخابات على المقعد الأساسي عن القائمة الوطنية من أجل مصر من بينهم ثلاثة أعضاء مجلس نواب دورة 2015 م وهم "محمد الحمادي الحصى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة "كفر البطيخ - كفر سعد ودمياط الجديدة " شغل منصب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يخوض الانتخابات هو ابنه المرشح هو الآخر على المقعد الاحتياطي عن ذات القائمة - الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق و رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حيث خاض انتخابات 2015 على المقعد الفردي مستقل عن الدائرة الأولى وفاز بعضوية المجلس عن دائرة "بندر ومركز دمياط ورأس البر" كما يشغل منصب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

ترشح العبد هذه الدورة للانتخابات عن القائمة الوطنية فيما ترشح شقيقه ياسر العبد عن دائرة كفر سعد على المقعد الفردي عن حزب الوفد ثم أعلن انسحابه لمساندة شقيقه كما تخوض ابنة عمهم الدكتورة أميرة العبد الانتخابات عن قائمة أبناء مصر رمز الكابوريا.

فيما تخوض النائبة إيفلين متي الانتخابات هذه الدورة عن القائمة الوطنية ممثلة لحزب الوفد كما سبق وخاضتها دورة 2015 عن القائمة الوطنية أيضا وتحظى متي بشعبية بين العديد من الصيادين نظرا لاهتمامها بملفهم أما اللواء علي العساس فكان مساعد مدير الأمن بدمياط سابقا و يحظى بشعبية بين أبناء مسقط رأسه السرو دائرة مركز الزرقا وله علاقات متشعبه لعمله بجهاز الشرطة طيلة سنوات عدة والدكتورة هناء فاروق فتخوض الانتخابات بدعم من أبناء مسقط رأسها مدينة السرو و حزبها مستقبل وطن حيث تعمل طبيبة نساء وتوليد أما رحاب موسى فتعمل سيدة أعمال وتعد وجه جديد في العمل السياسي.

وعلى المقعد الاحتياطي يخوض كلا من "محمود محمد الحمادى محمد الحصى مهندس ابن النائب البرلماني محمد الحصى و محمد محمود محمود الشحات عضو بالحملة الانتخابية للدكتور أسامة العبد وعضو مجلس محلى مركز ومدينة دمياط سابقا ومالك محمد عدلي عبد الهادى الأدهم زوج ابنة علي العساس المرشح على المقعد الأساسي على القائمة - مها محمود محمد البلتاجي- رانا علاء الدين حمدى عاشور وجميعهم شخصيات عامة ودينا رضا فضل فؤاد مسيحية.