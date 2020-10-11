88 ألف طن رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألف و663 طن، تشمل 9 آلاف طن "يوريا"، و513 طن "نترات أمونيا"، و6 آلاف و150 طن "رمل"، و4 آلاف طن "ملح"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألف و724 طن، تضمنت 8 آلاف و344 طن "قمح"، و7 آلاف و500 طن "خردة"، وألف و40 طن "خشب زان"، و4 آلاف طن "ذرة"، و7 آلاف طن "كسب صويا"، و3 آلاف و840 طن "حديد".

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 517 حاوية مكافئة، تشمل خضروات فاصوليا و خضار مجمد مشكل، و حاصلات زراعية بصل وريحان وزعتر وبرسيم وليمون ولب سوبر، و فواكه رمان، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ومالطا والهند وقبرص.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4 آلاف و387 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط إلى 87 ألف و922 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77 ألف و991 طن.

وشهد ميناء دمياط مغادرة قطار بضائع بحمولة إجمالية 1297 طن "قمح"، متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3221 شاحنة، منها 672 شاحنة بحمولة إجمالية تزيد على 33 ألف طن من البضائع العامة.