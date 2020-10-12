نائب دمياط المثير للجدل يكثف حملاته الانتخابية من المخابز لمحلات الفول

كثف النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى المشهور بالنائب المثير للجدل والمرشح عن الدائرة الثانية والتي تضم مراكز "كفرسعد ،فارسكور والزرقا" ومدينة السرو، من جولاته الانتخابية معتمدا على شعبيته التي اكتسبها خلال دورة 2015 م معولا على الفلاحين والعمال والمثقفين.

والتقى أبو المعاطي، المواطنين في المقاهي حيث تجمع أكبر عدد من المواطنين لشرح برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكلهم، كما زار محلات الفاكهة والملابس والصيدليات وورش صناعة الأثاث والمخابز ومحلات الفول والفلافل والأجهزة الكهربائية والشنط والأحذية والجزارة وصالونات الحلاقة.

وكثف أبو المعاطي في دائرة مركزي فارسكور والزرقا المنضمين حديثا للدائرة الثانية بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر بهدف كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، كما لصق عدد من المواطنين من مؤيديه بوستراته على التكاتك.

ويخوض النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي مستقل في منافسة شرسة مع 47 مرشحا ومرشحة بعد انسحاب ياسر العبد شقيق الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والذي يخوض الانتخابات عن القائمة الوطنية فيما كان يخوض شقيقه السباق مرشحا على المقعد الفردي عن حزب الوفد الذي يرأس أمانته في دمياط.

ويعرف أبو المعاطي بالنائب المشاغب فهو مواليد 1965 ابن ميت أبو غالب دائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وهي من الدوائر التي طالما حكمتها العصبيات والقبلية، وحصل أبو المعاطي على دكتوراه في القانون ومدرس حقوق الإنسان بكلية جامعة دمياط) كما يعمل مديرا عاما بضرائب دمياط العامة ونائب برلماني عن دائرة "دمياط الجديدة وكفر البطيخ وكفر سعد".

وعقب فوزه بعضوية البرلمان احتفل الآلاف من أهالي دائرته بمسيرة بمسقط رأسه، وامتطى النائب جوادا إلا أنه سرعان ما تركه فور وصول والده لتهنئته، وقبّل قدم والده أمام آلاف المواطنين.

ويُعد أبو المعاطي بطل واقعة اتهام الأديب الراحل نجيب محفوظ بخدش الحياء، حيث قال النائب في بيان صادر عنه: "جاء موقفي المعترض على خدش الحياء اعتراضا مني على مشروع قانون يطالب مقدمه إعفاء من يخدش الحياء العام بطريق النشر من عقوبة الحبس وهو ما دفعني للرفض".

وتابع مصطفى قائلا: "المشروع يُعد إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين لا بمنطق المشروع ففي حالة ارتكاب الجريمة بواسطة النشر تكون العقوبة هي الغرامة بينما لو ارتكبت الجريمة أثناء إبداع فني فلا عقاب على الإطلاق بينما يعاقب المواطن العادي حال ارتكابه بالحبس".

وأكد مصطفى أن اعتراضه جاء متعلقا بالتشريع وليس بالنقد الأدبي وقررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفض المشروع بإجمالي 21 صوتا وموافقة 6 أصوات لأن الأمر يتعلق بإهدار حماية قيم وثوابت وأخلاق المجتمع ولهذا قررت اللجنة رفض المشروع.

وتابع مصطفى قائلا: "نجيب محفوظ كاتب كبير ولكنه ليس معصوما من الخطأ لأنه بشر يخطئ ويصيب ومن يقيِّم العمل الفني المتخصصون فيه".

وموقف آخر أثار جدلا حينما اتهم رئيس مجلس مدينة دمياط الجديدة، المهندس علاء منيع، النائب، بمنع حملة لإزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 114 فدانا.

من جهته، قال النائب، إن الحملة استهدفت حضانات وليس مزارع سمكية، وستتسبب في تضرر 600 من أهالي عزبة 6 التابعة لقرية البساتين بكفر البطيخ، مشيرًا إلى أن الأرض متنازع عليها بين جهاز تعمير دمياط الجديدة، وقوات الدفاع الجوي وتدخل بعد استغاثة المتضررين حيث طالب تأجيل الحملة فحسب.