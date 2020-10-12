برلمانية ليبية: الاستفتاء على الدستور سيخلق مشكلات أكبر في الشارع

أكدت عضو مجلس النواب الليبي صباح الحاج، وجود رفض من الشارع لمسودة الدستور الليبي، وفي ظل هذا الرفض والظروف التي تعيشها ليبيا لا يمكن إجراء استفتاء على الدستور، وذلك خلال تصريحاتها لقناة "الغد" الإخبارية.

وأوضحت "الحاج"، أن ليبيا تمر بالعديد من الأزمات والمشكلات التي تتعلق بمسودة الدستور، مثل الجنسية، والهوية، وتوزيع الثروات، وإذا تم الاستفتاء الآن سيكون هناك نزاع وانقسام، وعرض مسودة الدستور للاستفتاء بشكلها الحالي سيخلق مشكلات أكبر في الشارع الليبي.

ويناقش وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لليوم الثاني في القاهرة قانون الاستفتاء والأساس الدستوري للعملية الانتخابية ومدى الحاجة لقاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا.

وكان عضو مجلس الدولة الليبي عبد القادر الحويلي قال في تصريح خاص لقناة الغد إن هناك توافقا بين جميع الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة على أن يجرى الاستفتاء على الدستور أولا قبل الذهاب إلى الانتخابات.