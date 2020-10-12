زاهي حواس مازحا: أنا والفراعنة هنأيد "أبوالعينين" في الانتخابات

قال العالم الأثري زاهي حواس، إنه من سكان العجوزة وطيلة حياته لم يخرج إلى انتخابات تشريعية للإدلاء بصوته، لكنه سيخرج هذه المرة، وأضاف "مازحًا": أنا والفراعنة هنرشح محمد أبوالعينين.

وأشار "حواس" خلال كلمته في المؤتمر الانتخابي للمرشح لمجلس النواب محمد أبوالعينين عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إلى أن المرشح كان راعيا لعدد من الاكتشافات الأثرية وحضرها بنفسه مثل "وادي الملوك"، لافتا إلى أنه التقى بـ"أبوالعينين" خارج مصر في عدد من الدول الأوروبية منها إيطاليا وفرنسا ولندن، إضافة إلى الولايات المتحدة وكان خير ممثل لمصر بوجوده في البرلمان الأوروبي، بحضور الموسيقار حلمي بكر ولؤي دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والدكتور مصطفي الخطيب ومصطفي عزت من رموز العمل السياسي والاجتماعي بالدائرة.

منافسة شرسة بين المرشحين البارزين

وتشهد دائرة الجيزة والدقي والعجوزة والتي يطلق عليها دائرة المشاهير منافسة شرسة بين المرشحين البارزين من رجال السياسة والمال والأعمال في الساعات الأخيرة، بسبب المؤتمرات الحاشدة والجولات المكوكية التي أطلقت صدى واسعا في جميع أنحاء الدائرة.

محاولة لكسب أصوات العائلات

وأطلق الخماسي "محمد أبو العينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وزكي عباس وأحمد مرتضي منصور" صفارات إنظار مدوية لباقي المرشحين بالتحرك في الأماكن التي تشهد كثافة تصويتية بالجيزة وبين السرايات وأولاد علام وأرض اللواء، في محاولة لكسب أصوات العائلات التي تتسم بكتلة تصويتية ولها تأثير واسع في أماكن تواجدها.

فيما بدأ عدد من المرشحين المنافسين بعقد لقاءات مع الأهالي خاصة الشباب في المقاهي والكافيهات وصالات الألعاب الرياضية التي تشهد كثافة جماهيرية بسليمان جوهر وربيع الجيزة ومصدق وقطاع جنوب الجيزة لشرح برامجهم وحل مشاكل الأهالي.

ويحاول كل من "أبوالعينين ورياض وعباس" كسب أكبر قدر من الأصوات بمناطق الجيزة، فيما يركز منصور وعبدالرحيم على الأماكن التي تشهد كتلا تصويتية بالدقي والعجوزة.

18 مرشحًا فرديًا يتنافسون على مقعدين

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فرديا على مقعدين، وهم: "زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد، ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود".