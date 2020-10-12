غدا.. المحكمة تستمع لشهادة "ضابط الآداب" حول نشاط "حنين ومودة"

تمثُل المتهمتان مودة الأدهم وحنين حسام، غدا الثلاثاء، أمام محكمة جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، لنظر الاستئناف المقدم منهما و3 آخرين على حكم حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع.

ونظرت المحكمة استئناف المتهمتين في جلسة سابقة، عقدتها فى سبتمبر الماضي، وقررت التأجيل بسبب غياب ضابط مباحث الآداب، القائم على التحريات حول المتهمتين وقائد مأموريتي القبض عليهما.

ونسبت النيابة العامة للمتهمتين أنهما في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل، بمحافظة القاهرة اعتدت المتهمتان الأولى والثانية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت "مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات".

وكشفت التحقيقات أن حنين حسام أعلنت عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات عن عقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد الضابط في تحقيقات النيابة العامة، أنه واجه "مودة" بعد القبض عليها بما أسفرت عنه تحرياته، وأقرت أنها اعتادت على تصوير نفسها بمعرفة آخرين وتتعمد ارتداء ملابس فاضحة تظهر منها ملامح جسدها كالصدر والبطن، بهدف لفت الانتباه من الشباب والفتيات صغيرات السن، لإغوائهن والاشتراك في صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل، من أجل تحقيق شهرة واسعة تعود عليها بالربح.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، في أغسطس الماضي، حكما بتأييد قرار التحفظ على أموال المتهمتين، وذلك بعد جلستين نظر خلالهما أمر التحفظ، واستمع فيها لمرافعة دفاع المتهمتين، ثم أصدرحكمه المتقدم.