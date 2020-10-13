مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 02:58
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:44
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 02:59
أذان المغرب 05:27
أذان العشاء 06:44
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:56
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء 06:41
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:58
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:43
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:34
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:03
أذان المغرب 05:31
أذان العشاء 06:49