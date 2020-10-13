مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:44

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 02:59

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء 06:44

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء 06:41

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:43

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:03

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء 06:49