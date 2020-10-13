حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس سريع الغضب لكنه سرعان مايهدأ، كما أنه يتسم بالجرأة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.