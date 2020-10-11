حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:04 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس
يمتلك مواليد برج القوس قدرا كبيرا من الذكاء في التعامل في الحب والعلاقات الاجتماعية وتعاملاته مع المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض مع أجانب.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.
ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.