بكري يطالب بمحاكمة الإدارة الأمريكية كمجرمي حرب بعد تسريبات هيلاري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التسريبات التي انتشرت وخرجت من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كيلنتون والتي توضح حجم المؤامرات، والتوافقات التي تمت بين الإدارة الامريكية وجماعة الإخوان الإرهابية، إنما هي دليل على أن مصر كانت تتعرض لمؤامرة حقيقية، وأن المخطط شاركت فيه قطر بدعم مالي ولوجيستي واضح اعترفت به هيلاري كلينتون، وأن الإدارة الأمريكية(إدارة أوباما)، كانت المحطة الرئيسية في هذا السيناريو الذي شهدته المنطقة، و الهدف كان تفكيك المنطقة العربية، وأن ضغوطا قد مرست ضد دول خليجية، والمملكة العربية السعودية، كما هو واضح حذرت من هذا المخطط وخطورته وأبعاده.

وأضاف" بكري" لـ"الوطن": لابد من محاكمة هيلاري كلينتون، وهي يد قوية كانت من أذرع نظام أوباما في تنفيذ هذا المخطط، بل يجب محاكمة الإدارة الأمريكية بأكملها كمجرمي حرب، لأنهم تسببوا في خسائر تصل لأكثر من 800 مليار دولار من خسائر هذا الربيع العبري ( في إشارة إلى الربيع العربي)، وكذلك الحال فيما يتعلق بالشهداء، ودول خربت وأنظمة أسقطت عن عمد، كل هذا يمثل فضيحة بمعنى الكلمة، ويجب أن يتم إخضاع كل المتأمرين للمحاكمة الدولية، لأنهم تدخلوا في شأن دول، واعتدوا عليها وارتكبوا جرائم حرب على أرضها.

وتابع، أنه على الجميع أن يعي الدرس، ويدرك أن الذين كانوا يتحدثون عن الأهداف النبيلة، وخاصة من الكوادر التي صنعت هذا الحدث، لم يكونوا أبرياء، صحيح أن الشعب كانت له أهدافه، وهي أهداف نبيلة، إلا انها أهداف تم استغلالها بواسطة جماعة الإخوان التي تم توظيفها في هذا الأمر، واستخدمت ووظفت في صناعة وبعلم أمريكي، لتحقيق هذا المخطط.

وكشفت وثائق البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن تعاون دولة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية؛ لإنشاء قناة إعلامية قطرية، تدعم الجماعة بتمويل 100 مليون دولار.

كما كشفت الوثيقة التي تم الإفراج عنها، أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة؛ بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، نقلا عن ما نشرته صحيفة "رؤية" الإماراتية، أمس، ولم توضح الرسائل مصير المشروع، وما حدث به لاحقا.

وأشارت إلى لقاء هيلاري كلينتون مع عدد من قيادات شبكة قنوات الجزيرة القطرية، عند زيارتها للدوحة، وفقا لما نشره موقع "جولف نيوز"، اليوم، وتحدثت معهم عن زيارتها للقاعدة العسكرية في قطر.