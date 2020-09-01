مصطفى بكري لـ"الوطن": وفاة المشير طنطاوي شائعة وراءها جهات معادية لمصر

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشائعات حول وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق لا تتوقف، وهذا أمر يجب أن تحكمه اعتبارات خاصة بالمصداقية.

وأضاف بكري لـ"الوطن"، أن هذه الشائعات التي تنتشر سريعا يقف وراءها أطراف معادية لمصر وأطراف تسعى للإثارة وأطراف لا تستند إلى معلومات حقيقية، مشيرا إلى أن ما يجرى ترويجه بشأن وفاة المشير طنطاوي لو كان صحيحا سيعلن من قبل الجهات المعنية، ولكن ما يتم ترويجه عن هذا الأمر غير صحيح.

وتابع أن من الوارد أن يُصاب أي إنسان بوعكة صحية فنتفاجأ بالترويج السريع عبر شبكات الإنترنت لوفاته، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي يهدف مروجيها للاثارة، مؤكدا أن الجهة الوحدية المصدقة بشأن المشير طنطاوي هي أسرته أو الجهات المعنية، وأي شيء يخرج بعيدا عن دائرة هاتين الجهتين فهو غير صحيح.