بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، في الأسواق المحلية، حيث جاءت سعر الفراخ البلدي بـ30 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر يصل لـ33 جنيها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الثلاثاء 13 الجاري.

سعر كيلو جرام الفراخ البيضاء 25 جنيهًا

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن كيلو الدواجن البيضاء بـ21 جنيهًا، ليباع بسعر يصل لـ25 جنيها للمستهلك، أما كيلو جرام الدواجن البلدي، تراوح بين 30 و31 جنيهًا ليباع بسعر يصل لـ32 جنيهًا للمستهلك.

سعر الكتكوت يصل لـ 11 جنيهًا

أما سعر كرتونة البيض وصل لـ32 جنيهًا ليباع للمستهلك بـ34 جنيهًا، وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الكتكوت عمر اليوم تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز السيد في حديثه لـ"الوطن"، أن أسعار الدواجن وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بعدة عوامل أبرزها سعر العلف وسعر الكتكوت، موضحًا أنه يأمل أن يصل سعر الدواجن للسعر العادل الذي يحقق هامش ربح للمربي بأن يصل كيلو جرام الدواجن البيضاء لـ23 جنيهًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، الذي تجاوز 7 آلاف جنيه.

مصر تنتج سنويًا 13 مليار بيضة ونصيب الفرد عدد 130

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، تنتج مصر سنويًا 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وتنتج مصر مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.