بورصة الدواجن اليوم الأحد 11-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم الأحد 11-10-2020، استقرارا فى السوق المحلية، بعد أن شهدت انخفاضا بالأسعار خلال الأيام الماضية، بالسوق المصرية، عقب تذبذب الأسعار الذي سجلته على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت من المزرعة سعر 21 - 22 جنيها للكيلو جرام، لتباع المستهلك تتراوح بين 25 - 27 جنيها وذلك بحسب المنطقة، وتكلفة النقل.

وأضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم صافى تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل 28 جنيها في حين تباع في الأسواق للمستهلك بحوالي 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

واستطرد رئيس شعبة الدواجن أن سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء تراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 28 إلى 36 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 30 إلى 39 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.50 جنيهات و10 جنيهات، وسجل الكتكوت ساسو 4.50 إلى 6 جنيهات والكتكوت البلدي 3 إلى 5 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 60 جنيهًا.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة، مما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 27 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 20 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 37 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 52 جنيهًا، والأرنب 37 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.