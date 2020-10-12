بورصة الدواجن اليوم الاثنين 12-10-2020 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر في الأسواق المحلية، بمقدر جنيهين في الكيلو جرام، ليرتفع سعر تسليم المزرعة من الدواجن البيضاء من 19 إلى 21 جنيها، وكانت الأسعار وصلت لأدنى مستوى لها في أغسطس الماضي، حيث سجلت سعر 17.5 جنيه من المزرعة.

ورغم الارتفاع في أسعار الدواجن والذي سيؤثر بالتبعية على سعر المستهلك إلا أن الأمر لا يزال غير مرضي للتجار، الذين يرون أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن هو من 23 – 24 جنيهًا من المزرعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العلف ومدخلات الإنتاج التي تؤدى إلى ارتفاع التكلفة والسعر أيضا.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي تصريحات لـ "الوطن" قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن ارتفعت منذ الأمس، ليتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من 21- 22 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك ما بين 24 – 25 جنيهًا للمستهلك، في مقابل من 19 – 21 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر الدواجن البلدي تراوحت ما بين 30 – 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 36 – 37 جنيهًا حسب تكلفة النقل والمنطقة، موضحًا أن سعر البيض ارتفع بشكل كبير اليوم، ليصل سعر الكرتونة ما بين 34 – 36 جنيهًا للمستهلك، بينما تباع بالمزرعة من 32 – 33 جنيهًا، وارتفع سعر كتكوت الساسو من 9.5 إلى 11 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه حتى الآن لا يعرف سبب ارتفاع أو انخفاض الدواجن في السوق المحلي، حيث إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه.

وأكد على أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.