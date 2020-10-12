بالأسماء.. 24 معملا في انتظار "المسافرين للخارج" لإجراء تحاليل كورونا

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية، و23 معملا تابعا للوزارة في المحافظات، مستعدة تماما لاستقبال العمالة المصرية الراغبة للسفر للعمل في الخارج خلال الفترة المقبلة، وذلك تطبيقا للإجراءات التي تشترط إجراء تحليل pcr قبل السفر، للتأكد من خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد.

كانت شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، أكدت أن هناك قرابة 150 ألف عامل مصري، يستعدون للسفر للخارج للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وطمأن المصدر، العمال الراغبين بالسفر، بأن التحليل يكشف إذا كان الفيروس موجود لديهم أم لا، ولا تعتمد آلية عمله على "الأجسام المضادة".

وأوضح أن نتيجة التحليل تخرج خلال 24 ساعة فقط، من إجرائه، كما يتم إرساله إلى سفارة المملكة العربية السعودية إلكترونيا، لاستخراج التأشيرات اللازمة لذلك.

وعددت المصادر أماكن إجراء التحاليل، وجاءت كالآتي:

1- المعمل الرئيسي بالقاهرة.

2- مستشفى حميات قنا.

3- مستشفى الزعفرانة.

4- مستشفى النجيلة.

5- مستشفى حميات الإسكندرية.

6- المعمل المشترك بالغردقة.

7- مستشفى شرم الشيخ الدولي.

8- مستشفى حميات الإسماعيلية.

9- مستشفى حميات أسوان.

10- المعمل المشترك بالشرقية.

11- مستشفى الفيوم العام.

12- مستشفى حميات شبين الكوم.

13- مستشفى حميات بنها.

14- مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

15- مستشفى صدر أسيوط الوليدية.

16- مستشفى حميات الأقصر.

17- المعمل المشترك بدمنهور.

18- مستشفى حميات طنطا.

19- مستشفى المنصورة الدولي.

20- مستشفى أخميم المركزي.

21- المعمل المشترك ببني سويف.

22- مستشفى حميات بورسعيد.

23- مستشفى الطور العام.

24- مستشفى حميات دمياط.

كان حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، قد قال إن السعودية هي الدولة العربية والخليجية الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، حيث تستضيف أكثر من 2.5 مليون عامل مصري، من كل المهن، تليها دولة الإمارات ثم الكويت ثم قطر وعمان والبحرين.

ووفر قطاع العمالة أكثر من نصف مليون فرصة عمل بالخارج خلال العام المنصرم 2019، ثم جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقطاع وتصيبه بالشلل التام لمدة 8 أشهر متواصلة، عانى خلالها القطاع ما لم يعانه خلال 3 عقود مضت.