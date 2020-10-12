وزيرة التضامن: نسبة مرتفعة للطلاق بين حديثي الزواج .. قد تصل إلى 40%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بالنسبة لمسألة الطلاق، فإن الوزارة تعمل على التوعية من خلال برامج "مودة"، وتم إعداد دليل بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للجامعات، للتعامل مع المشاكل الحياتية، وتم تدريب 330 أستاذ جامعة على برنامج "مودة".

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك نسبة مرتفعة للطلاق بين حديثي الزواج قد تصل إلى 40%، مشددة على أن هذه الأرقام غير مؤكدة، إلا أنها دليل على النسبة المرتفعة.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الزيادة السكانية تأكل ثمار التنمية وبعضا منهم يكون عبئا أكثر منه موردا، لأنه لا يحصل على خدمات جيدة من أسرته، ولا يحصل على خدمات صحية جيدة، وبالتالي يصبح عبئا على المجتمع، مشددة على أن الدولة تعمل هذه القضية بحماس وجهد شديدين.

وأوضحت القباج أن جهود الدولة بدأت ببرنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى، ووصلت قاعدة البيانات لدى الوزارة لـ8.2 مليون أسرة، أي حوالي 32 مليون مواطن، كما تم تحديد 10 محافظات لبدء للعمل فيها فورا تضم 1.2 مليون أسرة لنشر التوعية بينهم، موضحة أن الرئيس أيضا أعلن أنه سيدعم وجود 7 آلاف سيدة لتقديم التوعية.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تقدم أيضا خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وهناك تجاوب من السيدات، معربة عن أملها في مشاركة الرجال أيضا في الندوات الخاصة بالرعاية الأسرية، مشددة على أن عملية التغيير المجتمعي تأخذ وقتا، وجميع مؤسسات الدولة تعمل في نفس السياق.