ريهام عبدالغفور ناعية رجاء الجداوي: هتوحشني طبطبتك عليا يا أحن أم

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "مش قادرة أصدق، هتوحشيني، ويوحشني طيبة قلبك، وخفة دمك وكرمك وجدعنتك، وكلامك ليا وطبطبتك عليا".

وتابعت: "يا أحن ست وأم وصاحبة في الدنيا، في الجنة يا حبيبتي إن شاء الله، أرجو الدعاء والفاتحة على روحها".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.