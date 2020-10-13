بالتفاصيل والأرقام.. الطريق لمجلس النواب
كتب:
محمد طارق
09:55 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مجلس النواب
مع إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب، وخروج عدد من المرشحين من السباق نتيجة الطعون المقبولة ضدهم، تصاعدت حدة المنافسة بين المتسابقين على مقاعد النواب الـ568 سواء كانوا أحزاباً أو مستقلين، أملاً فى حصد أصوات الناخبين ودخول المجلس النيابى الذى يبدأ أول أيام التصويت على مقاعده 21 أكتوبر بمحافظات المرحلة الأولى و4 نوفمبر بمحافظات المرحلة الثانية.
المرحلة الأولى
الجيزة
25 مقعداً
12 دائرة
355 مرشحاً
286 مستقلاً
69 حزباً
الفيوم
10 مقاعد
4 دوائر
80 مرشحاً
56 مستقلاً
24 حزباً
بنى سويف
8 مقاعد
4 دوائر
91 مرشحاً
68 مستقلاً
23 حزباً
المنيا
16 مقعداً
6 دوائر
187 مرشحاً
134 مستقلاً
53 حزباً
أسيوط
12 مقعداً
4 دوائر
163 مرشحاً
127 مستقلاً
36 حزباً
الوادى الجديد
2 مقعد
2 دائرة
24 مرشحاً
15 مستقلاً
9 أحزاب
سوهاج
14 مقعداً
8 دوائر
195 مرشحاً
140 مستقلاً
55 حزباً
قنا
9 مقاعد
4 دوائر
138 مرشحاً
100 مستقل
36 حزباً
الأقصر
3 مقاعد
3 دوائر
75 مرشحاً
59 مستقلاً
16 حزباً
أسوان
5 مقاعد
4 دوائر
84 مرشحاً
140 مستقلاً
55 حزباً
البحر الأحمر
3 مقاعد
3 دوائر
31 مرشحاً
100 مستقلاً
9 أحزاب
الإسكندرية
16 مقعداً
6 دوائر
214 مرشحاً
165 مستقلاً
49 حزباً
البحيرة
18 مقعداً
9 دوائر
213 مرشحاً
165 مستقلاً
48 حزباً
مطروح
2 مقعد
2 دائرة
27 مرشحاً
21 مستقلاً
6 أحزاب
المرحلة الثانية
القاهرة
19 مقعداً
31 دائرة
433 مرشحاً
334 مستقلاً
99 حزباً
القليوبية
16 مقعداً
6 دوائر
223 مرشحاً
188 مستقلاً
35 حزباً
المنوفية
11 مقعداً
6 دوائر
168 مرشحاً
141 مستقلاً
27 حزباً
الدقهلية
21 مقعداً
10 دوائر
351 مرشحاً
295 مستقلاً
56 حزباً
الغربية
14 مقعداً
7 دوائر
188 مرشحاً
155 مستقلاً
33 حزباً
كفر الشيخ
10 مقاعد
4 دوائر
150 مرشحاً
122 مستقلاً
28 حزباً
الشرقية
21 مقعداً
8 دوائر
246 مرشحاً
181 مستقلاً
56 حزباً
دمياط
4 مقاعد
2 دائرة
88 مرشحاً
76 مستقلاً
12 حزباً
بورسعيد
2 مقعد
2 دائرة
50 مرشحاً
40 مستقلاً
10 أحزاب
الإسماعيلية
5 مقاعد
3 دوائر
113 مرشحاً
90 مستقلاً
23 حزباً
السويس
2 مقعد
1 دائرة
34 مرشحاً
29 مستقلاً
5 أحزاب
شمال سيناء
2 مقعد
2 دائرة
31 مرشحاً
22 مستقلاً
9 أحزاب
جنوب سيناء
2 مقعد
2 دائرة
10 مرشحين
8 مستقلين
2 حزب
5% النسبة التى يحق لرئيس الجمهورية تعيينها بمجلس النواب
284 عدد المقاعد الفردية و284 مقعداً بنظام القوائم
25% من المقاعد مخصصة للمرأة
568 عضواً عدد أعضاء مجلس النواب
دوائر نظام القوائم
القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
القائمة الوطنية من أجل مصر
100 مرشح
تحالف المستقلين
100 مرشح
شمال ووسط وجنوب الصعيد
القائمة الوطنية من أجل مصر
100 مرشح
قائمة نداء مصر
100 مرشح
شرق الدلتا
القائمة الوطنية من أجل مصر
42 مرشحا
قائمة أبناء مصر
42 مرشحا
غرب الدلتا
القائمة الوطنية من أجل مصر
42 مرشحا
قائمة نداء مصر
42 مرشحا
تصويت الخارج
21 - 23 أكتوبر
الإعادة بالخارج
21 - 23 نوفمبر
تصويت الداخل
24 - 25 أكتوبر
الإعادة بالداخل
23 - 24 نوفمبر
إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى
30 نوفمبر
تصويت الخارج
4 - 6 نوفمبر
الإعادة بالخارج
5 - 7 ديسمبر
تصويت الداخل
7 - 8 نوفمبر
الإعادة بالداخل
7 - 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية
14 ديسمبر