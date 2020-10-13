بالتفاصيل والأرقام.. الطريق لمجلس النواب

مع إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب، وخروج عدد من المرشحين من السباق نتيجة الطعون المقبولة ضدهم، تصاعدت حدة المنافسة بين المتسابقين على مقاعد النواب الـ568 سواء كانوا أحزاباً أو مستقلين، أملاً فى حصد أصوات الناخبين ودخول المجلس النيابى الذى يبدأ أول أيام التصويت على مقاعده 21 أكتوبر بمحافظات المرحلة الأولى و4 نوفمبر بمحافظات المرحلة الثانية.

المرحلة الأولى

الجيزة

25 مقعداً

12 دائرة

355 مرشحاً

286 مستقلاً

69 حزباً

الفيوم

10 مقاعد

4 دوائر

80 مرشحاً

56 مستقلاً

24 حزباً

بنى سويف

8 مقاعد

4 دوائر

91 مرشحاً

68 مستقلاً

23 حزباً

المنيا

16 مقعداً

6 دوائر

187 مرشحاً

134 مستقلاً

53 حزباً

أسيوط

12 مقعداً

4 دوائر

163 مرشحاً

127 مستقلاً

36 حزباً

الوادى الجديد

2 مقعد

2 دائرة

24 مرشحاً

15 مستقلاً

9 أحزاب

سوهاج

14 مقعداً

8 دوائر

195 مرشحاً

140 مستقلاً

55 حزباً

قنا

9 مقاعد

4 دوائر

138 مرشحاً

100 مستقل

36 حزباً

الأقصر

3 مقاعد

3 دوائر

75 مرشحاً

59 مستقلاً

16 حزباً

أسوان

5 مقاعد

4 دوائر

84 مرشحاً

140 مستقلاً

55 حزباً

البحر الأحمر

3 مقاعد

3 دوائر

31 مرشحاً

100 مستقلاً

9 أحزاب

الإسكندرية

16 مقعداً

6 دوائر

214 مرشحاً

165 مستقلاً

49 حزباً

البحيرة

18 مقعداً

9 دوائر

213 مرشحاً

165 مستقلاً

48 حزباً

مطروح

2 مقعد

2 دائرة

27 مرشحاً

21 مستقلاً

6 أحزاب

المرحلة الثانية

القاهرة

19 مقعداً

31 دائرة

433 مرشحاً

334 مستقلاً

99 حزباً

القليوبية

16 مقعداً

6 دوائر

223 مرشحاً

188 مستقلاً

35 حزباً

المنوفية

11 مقعداً

6 دوائر

168 مرشحاً

141 مستقلاً

27 حزباً

الدقهلية

21 مقعداً

10 دوائر

351 مرشحاً

295 مستقلاً

56 حزباً

الغربية

14 مقعداً

7 دوائر

188 مرشحاً

155 مستقلاً

33 حزباً

كفر الشيخ

10 مقاعد

4 دوائر

150 مرشحاً

122 مستقلاً

28 حزباً

الشرقية

21 مقعداً

8 دوائر

246 مرشحاً

181 مستقلاً

56 حزباً

دمياط

4 مقاعد

2 دائرة

88 مرشحاً

76 مستقلاً

12 حزباً

بورسعيد

2 مقعد

2 دائرة

50 مرشحاً

40 مستقلاً

10 أحزاب

الإسماعيلية

5 مقاعد

3 دوائر

113 مرشحاً

90 مستقلاً

23 حزباً

السويس

2 مقعد

1 دائرة

34 مرشحاً

29 مستقلاً

5 أحزاب

شمال سيناء

2 مقعد

2 دائرة

31 مرشحاً

22 مستقلاً

9 أحزاب

جنوب سيناء

2 مقعد

2 دائرة

10 مرشحين

8 مستقلين

2 حزب

5% النسبة التى يحق لرئيس الجمهورية تعيينها بمجلس النواب

284 عدد المقاعد الفردية و284 مقعداً بنظام القوائم

25% من المقاعد مخصصة للمرأة

568 عضواً عدد أعضاء مجلس النواب

دوائر نظام القوائم

القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

القائمة الوطنية من أجل مصر

100 مرشح

تحالف المستقلين

100 مرشح

شمال ووسط وجنوب الصعيد

القائمة الوطنية من أجل مصر

100 مرشح

قائمة نداء مصر

100 مرشح

شرق الدلتا

القائمة الوطنية من أجل مصر

42 مرشحا

قائمة أبناء مصر

42 مرشحا

غرب الدلتا

القائمة الوطنية من أجل مصر

42 مرشحا

قائمة نداء مصر

42 مرشحا

تصويت الخارج

21 - 23 أكتوبر

الإعادة بالخارج

21 - 23 نوفمبر

تصويت الداخل

24 - 25 أكتوبر

الإعادة بالداخل

23 - 24 نوفمبر

إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى

30 نوفمبر

تصويت الخارج

4 - 6 نوفمبر

الإعادة بالخارج

5 - 7 ديسمبر

تصويت الداخل

7 - 8 نوفمبر

الإعادة بالداخل

7 - 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية

14 ديسمبر