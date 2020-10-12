وزيرة التضامن: الإناث يمثلن 8% من نسبة المدمنين في مصر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بالنسبة لملف الإدمان، فإن الوزارة، تنسق دائما على وزارتي الداخلية والصحة والسكان، وكذلك إدارة المرور، للكشف عن السائقين، كما أنها تبذل جهودًا حثيثة، من أجل خفض الطلب من الشباب على المخدرات، أمثال السائقين والطلبة، والجهاز الإداري.

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الوزارة تفتح المجال للكشف المبكر، لكي لا يكون هناك طلب على المخدرات، كما أن المتعاطين للمخدرات يُعاملون كمرضى، وأرقام الإدمان في مصر وصلت لأقل من المعدل العالمي أي النسبة أقل من 2%.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسبة الإناث 8% من المدمنين، والذكور 92%، لافتة إلى أن هناك علاقة بين المخدرات والمرض النفسي، وتقليد الأقران، والسوشيال ميديا، والتعليم، وغيرها من العوامل، موضحًا أن الجهاز الإداري للدولة أصبح به ردع كبير للمدمنين.

وأوضحت أن هناك 25 مركز تعاف في جميع أنحاء الجمهورية، والرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يفتتح 3 مراكز قريبا، لافتة إلى أن صفحتهم على "الفيسبوك" بها أكثر من 30 مليون مشاهد، كما أن الحملة التي شارك بها اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، كانت نتائجها إيجابية.

وتابعت: "محمد صلاح يأخذ مسألة مكافحة الإدمان على عاتقه، وله رسالة فيها، بالإضافة للحملة التي شارك بها أحمد عبداللطيف، بطل المصارعة المصري، هذه الحملات شاهدها عشرات الملايين".