مالك مقهى الفيشاوي: الملك فاروق كان من زوارنا.. ونحافظ على التراث

قال أكرم الفيشاوي، مالك مقهى الفيشاوي بمنطقة الحسين، إن المقهى واحد من أعرق الأماكن الموجودة في منطقة الحسين، وكان دائما ملتقى زيارات الأصدقاء وغيرها منذ قديم الأزل، لافتا إلى أنه في الماضي، لم يكن هناك زيارات في المنازل، بسبب العادات والتقاليد وقتها، فكانت المقهى هي ملتقى تقابل المواطنين.

وأضاف "الفيشاوي"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكثير من الزعماء والفنانين زاروا قهوة الفيشاوي، ولا يوجد سائح أو شخص مشهور يزور محافظة القاهرة إلا وكان يجب أن يزور قهوة الفيشاوي، تعد من أعرق الأماكن في الحسين، وفي القاهرة بشكل عام.

وتابع أن الملك فاروق كان يجلس في القهوة، أو يتم نقل معدات القهوة للمكان الذي يحب الجلوس فيه، والكاتب نجيب محفوظ كتب العديد من الكتابات على القهوة، وصُور فيها عدد من الأفلام المختلفة منها فيلم بين القصرين، مشيرًا إلى أن نجيب محفوظ كان مرتبطا بشكل كبير بقهوة الفيشاوي، وكان يحبها بشكل كبير، كان له عدد من الأماكن التي يحب الجلوس عليها دائما، ولكن قهوة الفيشاوي كانت أكثر المناطق التي يحبها لأنه "ابن المنطقة".

وأردف أن أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ، وعظماء كثيرين يعشقون الفيشاوي وكانوا يزورون القهوة دائما، لافتا إلى أنهم يعملون دائما على الحفاظ على التراث وعدم تغيير أي شيء، وهذا ما يميز القهوة عن الكثير من القهاوي المختلفة.

وواصل أنه يعمل في المقهى منذ 40 عامًا، وقابل الكثير من المشاهير، مؤكدًأ أن بعض المقاهي تحاول تقليد "الفيشاوي" في الوقت الحالي، من خلال عمل أشكال التراث القديم.